Chegada de Kayky por oficializar

O P. Ferreira acordou o empréstimo do extremo Kayky com o mediático Manchester City, pelo que deverá oficializar hoje a contratação do brasileiro de 19 anos que os ingleses contrataram ao Fluminense por 10 milhões de euros em 2021 e que vai crescer na Mata Real a título de cedência da formação orientada por Pep Guardiola.