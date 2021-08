Denilson: «Voltei para o Paços para fazer história»

Denilson, avançado do Paços de Ferreira, bisou na goleada diante do Larne e tornou-se no primeiro jogador da história do clube a marcar dois golos num jogo europeu. No final da partida, não escondeu a satisfação mas admitiu que não estava a par do feito alcançado.





"Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui neste regresso ao Paços. Não sabia dessa marca. Vim para fazer história, jogo após jogo, para ter méritos pessoais e ajudar o clube e a equipa", disse Denilson, a SportTV. "Vitórias? Importante trabalho do míster. Em tão pouco tempo, estamos no caminho certo. Jogo após jogo vamos acrescentar ainda mais do que o míster nos pede", acrescentou."Senti-me bem. Pouco tempo para assimilar ideias mas aqui estou. Foi um excelente jogo da nossa parte. Golo? Tento ler o jogo e onde há oportunidade é onde apareço. Vi que havia mais espaço no corredor central e foi assim. O que podem esperar de nós esta época? Entrega e ambição, vamos tentar dar o máximo", afirmou o médio Stephen Eustáquio, à SportTV, no final da partida.