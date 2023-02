Dirigente do P. Ferreira suspenso 20 dias por ameaças à equipa de arbitragem

Jaime Sousa, diretor-geral para o futebol do P. Ferreira, foi suspenso durante 20 dias e multado em 1.122 euros pelo Conselho de Disciplina da FPF, na sequência de um episódio registado após o final do encontro da última segunda-feira, em que o Portimonense venceu o P. Ferreira por 1-0, e que foi enquadrado como ameaças à equipa de arbitragem.Ora, segundo o relatório do árbitro, citado no mapa de castigos da FPF, este foi o comportamento de Jaime Sousa após o apito final da partida: "Entrou no terreno de jogo na direção do árbitro de braços abertos, de forma sarcástica, proferindo as seguintes palavras: 'Belo jogo que fizeste, belo jogo que fizeste'. De seguida, de forma ameaçadora e intimidatória, encostou a cabeça à do árbitro, com o dedo indicador apontando na sua direção, tendo sido imediatamente afastado por um elemento oficial da sua equipa e pelo árbitro assistente, enquanto afirmava em tom ameaçador: 'Tu não sabes o que é o Paços, tu ainda vais a Paços...'"João Gião, treinador adjunto dos castores, foi expulso aos 90'+6 e suspenso por um jogo e multado em 840 euros porque "saiu deliberadamente da área técnica para dar instruções, tendo se recusado a voltar para o seu interior, apos ser avisado várias vezes pelo 4.º árbitro, permanecendo naquele local até ser expulso", de acordo com o mapa de castigos.