Dor Jan desvinculou-se em definitivo do P. Ferreira e regressou a Israel para representar o Ashdod.O ponta-de-lança, de 27 anos, ainda fez os trabalhos de pré-temporada com César Peixoto e até deixou boas indicações, mas acabou por não ser inscrito na Liga, pelo que a solução passou pela rescisão definitiva do contrato.