Douglas Tanque está na iminência de sair do Paços de Ferreira para jogar no Dubai. As negociações estão bem encaminhadas e devem ficar fechadas nas próximas horas, devendo o jogador falhar já o próximo jogo da Liga Bwin com o Belenenses SAD.





Douglas Tanque, de 27 anos, já esteve para sair no início da temporada, mas as negociações nunca avançaram, contudo agora a saída será uma realidade, o que vai implicar um encaixe financeiro importante para as finanças do clube.A confirmar-se a saída de Douglas Tanque, Jorge Simão ficará a contar com Denilson e João Pedro para a posição mais adiantada do terreno.