Douglas Tanque já viajou para os Emirados Árabes Unidos

Douglas Tanque viajou esta sexta-feira para os Emirados Árabes Unidos, onde vai assinar um contrato de duas temporadas pelo Khorfakkan, depois de realizados os exames médicos.



Uma saída já ontem anunciada por Record e confirmada agora por uma fonte do Paços de Ferreira, despedindo-se assim do goleador que deixou a sua marca no clube pelos 38 golos marcados, nos 110 jogos realizados em todas as competições.





Douglas Tanque não saiu do banco de suplentes no jogo de ontem com o Boavista, mas teve a oportunidade de se despedir dos adeptos no final ao oferecer a sua camisola aos adeptos.Com esta saída, o treinador fica a contar com Denilson e João Pedro para a posição mais adiantada do terreno.