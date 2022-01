«Então, vais abandonar a malta?»: César Peixoto revela 'brincadeira' com Eustáquio

O P. Ferreira defronta este domingo o Famalicão com muitos problemas no sector ofensivo. Denilson está castigado e João Pedro esteve infetado com Covid e só tem dois treinos nas pernas. Contrariedades que o treinador diz terem sido trabalhadas com alternativas no plantel que vão permitir manter-se fiel ao 4x3x3."Vamos manter-nos fiéis ao sistema. Estamos a solidificar o nosso trabalho e estamos numa fase crescente. Se começarmos já a mudar vamos criar dúvidas nos jogadores e queremos dar certezas. Não podemos retroceder no processo, vamos ter jogadores diferentes mas o sistema será o mesmo", garantiu César Peixoto, o qual deixou elogios ao adversário de amanhã. "O Famalicão é uma boa equipa, tem grandes valores individuais e o lugar que ocupam na tabela não representa a qualidade do plantel. Estão em crescendo, mas estamos confiantes", destacou.Stephen Eustáquio tem estado associado ao FC Porto, mas César Peixoto referiu que o jogador não mudou o seu foco. "Desde que cá cheguei que o Eustáquio tem tido um comportamento fantástico, de grande profissional e de homem com H grande. É inteligente, percebe rápido o que é pretendido por mim e está sempre disponível para ajudar os colegas. Noto nele a mesma motivação e comprometimento no trabalho e na equipa, não noto nada que possa ser um comportamento desviante. Estou muito contente com ele. Não tive sequer uma conversa com ele sobre isso. Apenas brinquei com ele no balneário. – 'então vais abandonar a malta?' - e ele sorriu. O importante é perceber o dia-a-dia e não vejo diferença nenhuma dele. É natural que qualquer jogador se queira valorizar. Vamos utilizá-lo e depois logo veremos", sublinhou.Com o mercado em aberto, César Peixoto diz-se atento "como fazem todos os clubes", mas garante que "se vier alguém terá de ser para acrescentar e não para fazer número", concluiu.