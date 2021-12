Entorse afasta Jorge Silva

Jorge Silva contraiu uma entorse no joelho esquerdo no jogo em Tondela e vai ficar afastado dos próximos compromissos do P. Ferreira. Uma infelicidade para o lateral-direito, que vinha sendo titular, mas agora terá de passar por um processo de recuperação para poder regressar às opções de César Peixoto. A ausência levou Miguel Mota a integrar os trabalhos do plantel profissional, embora a presença do jovem lateral dos sub-19 já aconteceu algumas vezes esta temporada.