Espanhóis adiantam interesse pacense em Iago Herrerín

O jornal espanhol 'AS' adianta que o Paços de Ferreira estará interessado em garantir a contratação do veterano espanhol Iago Herrerín, um guarda-redes de 33 anos que se encontra livre no mercado depois de ter chegado ao final o seu vínculo com o Athletic Bilbao, o clube onde se formou e onde atuou praticamente durante toda a carreira.





De acordo com o diário espanhol, o guardião basco estará a considerar a possibilidade, ainda que o baixo salário que passaria a auferir na Capital do Móvel seja algo que, por agora, estará a atrasar a possível mudança para Portugal. Por outro lado, ao estar desempregado, Herrerín não tem necessariamente pressa em definir o seu futuro, o que o faz esperar pelo surgimento de outras possibilidades.Note-se que o reforço da baliza é algo considerado prioritário por Jorge Simão , especialmente depois da grave lesão sofrida por Jordi, que deixou os castores com a baliza entregue a André Ferreira, que esta tarde, na receção ao Estoril , será titular.