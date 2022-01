Eustáquio despede-se do Paços: «Nunca escondi o orgulho»

Stephen Eustáquio despediu-se esta segunda-feira do Paços de Ferreira antes de rumar ao FC Porto. O médio internacional pelo Canadá frisou o "orgulho" que teve em representar os castores."Foram dois anos de Paços ao peito. Dois anos onde nunca escondi o orgulho que tive em representar este clube… quer em Portugal, na Conference League ou na região Concacaf. Saio com o sentimento de dever cumprido e com amizades que sei que vão durar para sempre. E é a isso que me vou agarrar. Obrigado Paços de Ferreira, sou eternamente grato pela oportunidade de ter representado este clube", reiterou o jogador através da conta de Instagram.