Eustáquio: «Lance do Otamendi era para algo mais...»

Desapontado com o desaire do Paços de Ferreira em casa do Benfica , Eustáquio deixou críticas à equipa de arbitragem do jogo com as águias, por conta do lance com Nico Otamendi. No entender do craque pacense, o lance deveria ter valido "algo mais" do que o amarelo ao argentino. Por outro lado, o canadiano lamenta a expulsão de Deni Jr., que tirou chances de reação aos pacenses."Entrámos bem. Com 11 tínhamos capacidade para fazer outro resultado. O lance do Otamendi era para algo mais. Tivemos a infelicidade do Denilson ter sido expulso e a história mudou. Depois do golo do Grimaldo já não conseguimos. Não podíamos desistir. Chegámos ao intervalo, analisámos algumas coisas, mudámos alguns comportamento. Criámos algumas situações mas depois do golo do Grimaldo foi mais difícil", analisou o internacional canadiano.