Fábio Gomes a caminho do Paços de Ferreira

O Paços de Ferreira tem praticamente tudo acertado para garantir Fábio Gomes até ao final da temporada, por empréstimo do Atlético Mineiro. A imprensa brasileira adianta que o salário do médio ofensivo, de 26 anos, será assumido na totalidade pelos pacenses, que assim garantem mais um reforço para atacar a permanência.Um dirigente do Atlético Mineiro explicou ao Superersportes que o empréstimo ao Paços de Ferreira vai permitir ao jogador "afirmar-se em Portugal".