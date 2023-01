Fábio Gomes oficializado no P. Ferreira: «Quero ajudar com muita vontade, dedicação e muitos golos»

Fábio Gomes foi oficializado este domingo como reforço no Paços de Ferreira até ao final da época. O avançado, de 25 anos, já vestiu a camisola do novo clube e falou sobre os objetivos traçados neste período de cedência por parte do Atlético Mineiro."Quero fazer um belo campeonato, ajudando a equipa da melhor maneira possível. A nossa equipa é grande, mas temos de ter sempre a cabeça erguida e os pés assentes no chão para conseguirmos os nossos objetivos", alertou o ponta-de-lança, acreditando na permanência dos castores na 1.ª Liga. "Nada é impossível e temos a certeza que vamos conseguir o objetivo", referiu.Fábio Gomes espera ajudar a equipa com "muita vontade, dedicação e muitos golos". E justificou: "Tem de ser assim para ajudar a conseguir os objetivos. O mais importante é ajudar de qualquer forma, como o treinador achar melhor. Estou aqui para ajudar e é esse o meu objetivo", concluiu.O avançado vai ter a terceira experiência fora do Brasil, tendo já representado o New York Red Bulls (Estados Unidos) e o Albirex Niigata (Japão).Na época passada, começou no Atlético Mineiro, mas acabou cedido ao Vasco.