Fazer o que nunca foi conseguido

O peso do último lugar na Liga Bwin eleva o cenário de dificuldades do P. Ferreira para a visita ao Estádio do Dragão. José Mota assumiu essa probabilidade na conferência de antevisão, mas acredita numa resposta positiva da sua equipa para iniciar o processo de retoma no campeonato.

"Nunca ganhámos no Dragão. Sempre foi difícil lá jogar e sabemos que será extremamente complicado, mas não há impossíveis no futebol", começou por referir o técnico pacense, esperando uma reação à altura para bloquear a pressão inicial esperada. "Sabemos que o FC Porto após a Champions é sempre uma equipa que tenta nos primeiros 15 minutos abafar os adversários para resolver o jogo. Por isso, temos de estar preparados para todos os momentos", alertou, antes de deixar palavras de otimismo aos seus atletas: "Este tipo de jogos trazem outros fatores motivacionais e os jogadores preparam de forma diferente. Espero que seja um sinal mais, mas para mim será um jogo como qualquer outro", sublinhou.

Para o embate com o FC Porto, José Mota já poderá contar com Ibrahim, Holsgrove e Ferigra, mas é improvável que sejam lançados na equipa titular, uma vez que estão a regressar de lesões e o ritmo ainda não é o melhor.