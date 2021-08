Fenerbahçe quer Stephen Eustáquio

Stephen Eustáquio está na iminência de fazer esta noite o último jogo com a camisola do P. Ferreira. O médio tem sido seguido por muitos emblemas, mas o destino poderá ser o Fenerbahçe. O clube turco manifestou a vontade de contar com o internacional canadiano, podendo o negócio ficar concretizado nas próximas horas.

Certa será a presença do jogador no duelo com o Portimonense, do qual Jorge Simão espera sair vitorioso. "Estará na cabeça de todos lutar pelos três pontos, mas reconheço que o Portimonense é uma das equipas que já se apresenta num bom nível. Está num registo de boa qualidade, com um bom nível de jogo. Espero um jogo que nos vai exigir bons níveis de competitividade", referiu o treinador.