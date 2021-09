Fernando Fonseca é a principal incógnita no plantel do P. Ferreira para a deslocação ao terreno do Vizela. O lateral sofreu uma lesão no decorrer do jogo com o Sp. Braga, que o obrigou a ser substituído, havendo suspeitas de ser uma lesão muscular. Só depois de reavaliado é que a equipa médica vai determinar a extensão da lesão.