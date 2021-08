O Flamengo recusou uma proposta de empréstimo de Gabriel Batista para reforçar a baliza do Paços de Ferreira até ao final da época. Segundo a imprensa brasileira, os pacenses tentaram o empréstimo do guarda-redes para colmatar a vaga que ficou em aberto depois da lesão de Jordi.





Gabriel tem sido suplente na equipa principal do Flamengo, mas, ainda assim, o clube rubro-negro recusou prontamente a proposta dos castores, deitando por terra uma das vontades de Jorge Simão, que via em Gabriel Batista uma boa alternativa, tendo em conta as suas características.Descartada esta possibilidade, o Paços de Ferreira vai continuar no mercado à procura de um guarda-redes. André Ferreira, Jeimes e José Oliveira são, para já, as opções no plantel.