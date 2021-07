Flávio Ramos negociado

Flávio Ramos está bem encaminhado para reforçar a defesa do Paços de Ferreira. O central, de 27 anos, terminou a ligação com o Feirense e está livre para negociar um novo contrato com a SDUQ pacense.





O departamento de prospeção do Paços de Ferreira há muito que acompanha a evolução do jogador, surgindo agora uma oportunidade para o contratar a custo zero. Para além disso, é visto como potencial substituto de Marcelo, que se transferiu para o futebol árabe.Flávio Ramos esteve cedido em 2019/20, por empréstimo do Feirense, aos turcos do Gençlerbirligi e na época passada não somou qualquer jogo pela equipa de Santa Maria da Feira.Marco Baixinho, Maracás e Nuno Lima são os centrais disponíveis no plantel.