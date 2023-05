Gaitán e o futuro: «Deixar de jogar é uma possibilidade, mas ainda vou ver»

Após a derrota (3-0) com o Sp. Braga, Gaitán lamentou o má início de época do Paços de Ferreira, que considerou ter 'condenado' os castores à descida de divisão."Foi uma época em que o início foi muito difícil. A 2.ª volta foi melhor, estivemos perto do objetivo, mas não deu. O início foi o que nos condenou para o resto da época, porque os jogadores vão perdendo confiança. Quem jogou sabe o que é um balneário quando não se ganha, mas na 2.ª volta fizemos um bom trabalho, tentámos tudo, mas não deu para o objetivo da permanência", começou por referir o médio ofensivo à Sport TV."Passei uma época em Braga, não pude jogar com publico, por causa da pandemia, mas fui feliz aqui e gosto muito desta gente", acrescentou, sem destacar um adeus ao futebol."Difícil dizer hoje o que vou fazer, mas penso chegou a hora de dar a prioridade à minha família. Poderá ser o fim. Deixar de jogar é uma possibilidade, mas ainda vou ver o futuro", revelou o jogador, de 35 anos.