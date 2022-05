Gaitán e o gesto do Paços que não esquece: «Quando sofri aquela pancada no jogo com o Sporting...»

Gaitán revelou esta sexta-feira após o jogo com o Benfica que está tudo apalavrado para continuar no Paços de Ferreira na próxima temporada."Todos sabem que passei muitos anos no Benfica, é um jogo sempre especial. Mas agora estou no Paços e tenho de defender esta camisola como defendi a do Benfica. Neste jogo eles foram mais eficazes, faltou-nos um pouco de sorte. Mas acho que a equipa fez um bom jogo e temos de estar satisfeitos por isso", começou por referir a propósito do duelo que as águias venceram por 2-0.Gaitán revelou ainda um momento que o deixou sensibilizado. "Vim pelo César, ele ligou-me e que acedi ao pedido. Fui muito bem tratado aqui e houve um detalhe que foi muito importante para mim. Quando sofri aquela pancada no jogo com o Sporting e me lesionei, o Paços convidou-me logo para continuar. Foi um voto de confiança e estou-lhes agradecido. Agora está tudo apalavrado para eu continuar, por isso temos de começar a preparar a próxima época.""Quando cheguei a equipa estava um pouco em baixa, mas depois os pontos começaram a chega, a equipa ganhou confiança e conseguimos a permanência, que era o principal objetivo. No final podíamos ter chegado um pouco mais acima mas não conseguimos, é o futebol", acrescentou."Jogar a 10? "Sinto-me muito confortável ali, dá-me liberdade e a equipa ajuda-me a ser melhor", finalizou.