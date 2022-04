Gaitán falha Tondela

Ainda não será desta que Gaitán ficará às ordens de César Peixoto para defrontar o Tondela. O médio lesionou-se num joelho no início do mês, em Alvalade, e desde aí que tem estado em recuperação. Os últimos dias foram favoráveis e já vem treinando condicionado, sendo expectável que regresse na jornada seguinte, no terreno do Santa Clara.