Gaitán: «Joguei muitos anos com Amorim e dava para ver que taticamente ele percebia muito»

Nico Gaitán pode amanhã, frente ao Sporting, fazer o jogo 500 da sua carreira. Em entrevista ao 'Jornal de Notícias' deste sábado, o jogador do Paços de Ferreira, de 34 anos, faz um balanço muito positivo da sua carreira mas não se vê no papel de treinador quando pendurar as botas."Não gosto de tudo o que isso implica. Quando se é treinador passa-se mais tempo no clube do que quando se é jogador e a prioridade é a minha família. Mas isto é o que penso hoje. Conheci muitos que diziam que não iam ser treinadores e são. [Rúben Amorim é um desses casos?] Não, com o Ruben dava para ver que podia acontecer. Joguei muitos anos com ele e dava para ver que taticamente percebia muito. (...) Só o conheci como jogador e ser treinador é diferente, mas no Sp. Braga todos me disseram bem dele, como treinador, como pessoa e como lidava com os jogadores, o que também é muito importante", afirmou.O Sporting recebe o Paços de Ferreira amanhã, às 20H30, jogo da 28.ª jornada.