Gaitán reencontra amigos

A despedida do P. Ferreira no campeonato vai ficar marcada pelo reencontro de Gaitán com o Benfica. O médio recuperou de lesão, foi convocado, mas deverá começar no banco. “Está pronto para o jogo e é um elemento que nos interessa para a próxima época”, admitiu César Peixoto, confirmando o desejo de continuidade. Para esta jornada, o grande objetivo é terminar no 7º lugar apesar das dificuldades: “ O Benfica não fez uma grande época, mas tem uma grande equipa.”

César Peixoto assinou

O técnico revelou ainda ter assinado ontem mesmo a renovação contratual por dois anos já anunciada em março.