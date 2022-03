Gaitán: «Sinto-me bastante bem e fui muito acarinhado por todos desde que cheguei»

O argentino Nico Gaitán, de 34 anos, voltou a fazer o gosto ao pé pela segunda jornada consecutiva, desta feita com um cariz fulcral no resultado final, mas salientou a entrega que o coletivo patenteou ao logo de todo o jogo. "Foi muito competitivo e o estado do relvado não ajudou, mas acho que conquistámos os três pontos com justiça", comentou o criativo, confiante em continuar a contribuir: "Sinto-me bastante bem e fui muito acarinhado por todos desde que cheguei e isso foi muito importante para a minha integração."

Já o central Nuno Lima assumiu a satisfação pela intervenção no último suspiro do encontro que impediu o empate. "O mais importante foi o triunfo, mas o corte no final soube melhor do que um golo", atirou o defesa.