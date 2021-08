«Harry Kane não foi o único que esteve de folga»: ingleses destacam "humilhação" do Tottenham

O Paços de Ferreira surpreendeu na Mata Real ao bater o Tottenham, por 1-0, em jogo a contar para o playoff de qualificação da Conference League. No rescaldo da partida, a imprensa inglesa mostrou-se crítica perante uma exibição desinspirada da equipa londrina e colocou a hipótese de Kane ter agora certezas da sua saída.





Um dos jornais que mais criticou a partida do conjunto inglês foi o Mirror: "As estrelas marginais do Tottenham sucumbiram a uma derrota vergonhosa por 1 -0 em Paços de Ferreira. Não houve Harry Kane em Portugal, mas não foi o único que esteve folga".Nuno Espírito Santo decidiu poupar algumas das suas principais figuras, porém não se esperava tal conforto por parte do clube português. Como tal, a Sky Sports frisou a incapacidade ofensivo dos Spurs: "A equipa não conseguiu forçar uma única defesa de André Ferreira na segunda parte do jogo".O The Times reprovou a inconsistência do Tottenham, que venceu uma dos melhores equipas inglesas no fim-de-semana passado, porém perdeu contra os castores poucos dias depois. No jornal britânico lê-se: "O Tottenham sofreu uma derrota embaraçosa na estreia na nova competição europeia. Voltou à realidade após a fantástica vitória sobre o Manchester City, no passado domingo".Já o The Sun põe em causa a continuidade da estrela Harry Kane após a derrota: "Se alguma coisa serviria para convencer Harry Kane que este é o momento para forçar a sua transferência para o Manchester City, essa coisa foi esta exibição"O mesmo jornal fez ainda questão de frisar a qualidade da equipa pacense: "Paços de Ferreira tem um pequeno estádio e a sua transferência recorde custou apenas 4 milhões mas eles são lutadores, bem treinados e uma equipa profissional".Com esta vantagem, a equipa de Jorge Simão desloca-se a Londres na próxima quinta-feira para completar aquela que pode ser uma surpresa ainda maior para o Paços de Ferreira, e um vexame de grandes proporções para o Tottenham.