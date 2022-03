Hélder Ferreira desfalca ataque do Paços de Ferreira para a receção ao FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A ausência de Hélder Ferreira no jogo de amanhã com o FC Porto vai forçar o treinador a alterações para a zona mais ofensiva. O extremo, de 24 anos, vai cumprir um jogo de suspensão e abrir espaço ao possível regresso de Uilton ao onze. Uma possibilidade real em função das poucas alternativas existentes no plantel para aquele lugar em específico. Juan Delgado ainda fez alguns jogos naquela posição, mas agora tem sido aposta para jogar na ala mais recuada.