Holsgrove: «Depois de marcar o golo, pensei que tínhamos o jogo bem encaminhado»

Jordan Holsgrove apontou o golo do empate do Paços de Ferreira diante do Sp. Braga, ainda que os minhotos tenham acabado com o triunfo no bolso, face ao golo tardio de Banza (1-2). O médio escocês lamentou o desfecho do mesmo.

"Depois de marcar o golo, pensei que tínhamos o jogo bem encaminhado. Tivemos dificuldades para os aguentar e depois acabamos por sofrer a acabar. Temos sensações positivas destes jogos, de como estamos a recuperar, mesmo quando estivemos a perder por 1-0, causámos problemas e fizemos uma partida positiva. Resultado infeliz para o jogo que fizemos", começou por dizer à Sport TV, lamentando depois o facto de os castores não tenham conseguido amealhar pontos.

"Temos tido várias boas exibições desde a mudança do ano, hoje não conseguimos os pontos que merecíamos, mas vamos continuar a lutar e acredito que podemos atingir os nossos objetivos", vincou Holsgrove.