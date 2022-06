Holsgrove perto de reforçar o P. Ferreira

Jordan Holsgrove tem as portas do futebol português escancaradas e, ao que tudo indica, vai mesmo mudar-se para terras lusas. Neste momento, o médio escocês , de 22 anos, está muito perto de reforçar o P. Ferreira e há um princípio de acordo para a mudança para a Capital do Móvel. A notícia foi avançada pelo Zerozero e confirmada porHá outros clubes na jogada, incluindo o Famalicão, mas, por esta altura, o Paços é quem surge na frente das negociações.Caso o dossiê chegue a bom porto, Holsgrove deve assinar um contrato válido por três ou quatro épocas e chega a custo zero, dado que terminou a ligação ao Celta de Vigo.