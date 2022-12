Ibrahim para avaliar

A expulsão do defesa-central Ferigra não foi a única má notícia para o P. Ferreira no que ao jogo com o Trofense diz respeito, isto na medida em que o médio Ibrahim teve de ser substituído devido a uma lesão na coxa direita. Os próximos dias servirão para perceber qual a real extensão do problema do médio nigeriano, de 24 anos.