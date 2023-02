Abbas Ibrahim já não é jogador do Paços de Ferreira. O médio, de 25 anos, rescindiu contrato para assinar pelo Zira, do Azerbaijão, a título definitivo.Sem espaço no plantel de César Peixoto, Ibrahim aceitou a desvinculação para poder jogar com mais regularidade no atual 4º classificado do país da Ásia Ocidental. Os castores ficaram com uma percentagem do passe.