Ingressos disponíveis para jogo histórico frente ao Larne

O Paços de Ferreira iniciou esta segunda-feira de tarde a distribuição dos bilhetes para o jogo de quinta-feira, frente ao Larne, para a 2.ª eliminatória da Conference League.





Este será um duelo histórico na medida em que será o primeiro jogo oficial dos castores no estádio Capital do Móvel, a contar para as competições europeias.Nas presenças anteriores nas provas da UEFA, o Paços de Ferreira jogou em casa emprestada, fazendo a estreia europeia no Estádio do Bessa, frente ao Az Alkmaar, passando ainda pelo Estádio do Dragão (playoff da Liga dos Campeões) e Estádio D. Afonso Henriques (fase de grupos da Liga Europa).Recorde-se que o Paços de Ferreira está a oferecer os ingressos aos associados com as quotas em dia e o procedimento estende-se até quinta-feira à hora do jogo (19:00). Os bilhetes que não forem levantados e sobrarem serão colocados à venda no dia do jogo, podendo ser adquiridos entre os 10 (topo nascente) e os 20 euros (bancada central).