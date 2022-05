Jeimes e a época de estreia no P. Ferreira: «Campeonato português é dos mais importantes do mundo»

Jeimes ficou satisfeito com a época de estreia no plantel profissional do P. Ferreira. Apesar da escassa utilização, o guarda-redes, de 21 anos, considera ter sido uma experiência positiva e de aprendizagem."Por ser mais jovem, sabia que teria de trabalhar ainda mais. Mas sempre mantive o foco e estava preparado para quando fosse chamado. Além disso, a convivência com o Jordi, com o Vekic e os demais atletas foi excelente. Aprendi muito com eles", referiu o jogador brasileiro, que chegou aos castores para representar os sub-19, tendo ainda mais dois anos de contrato.A boa campanha de André Ferreira na baliza pacense não deu hipóteses aos colegas de posição no campeonato, falhando apenas dois jogos, um deles nos Açores, com o Santa Clara. Vekic foi chamado à titularidade, mas acabaria expulso aos 5 minutos. Uma infelicidade do esloveno que permitiu Jeimes fazer a sua estreia na competição e até ser considerado eleito o MVP do jogo pelos adeptos pacenses.Jeimes falou ainda à sua assessoria sobre a experiência no Paços de Ferreira. "O Campeonato Português é dos mais importantes do mundo". Sobre a época, recorda que "participei nas Taças nacionais e na Conference League, foi uma temporada maravilhosa e espero que seja ainda melhor quando regressar das férias", concluiu.Jeimes iniciou a carreira na formação do Santos, entre 2014 e 2018, mudando-se depois para Portugal, onde integrou a equipa de sub-19. Na primeira época como sénior esteve cedido ao Montalegre, integrando esta época o plantel pacense, onde somou dois jogos na Liga, contra Boavista e Santa Clara.