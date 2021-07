O P. Ferreira confirmou esta quarta-feira a renovação de contrato de Jeimes, guarda-redes brasileiro de 20 anos, tendo prolongado o vínculo até 2023/24.





Depois de ter chegado à Capital do Móvel na temporada 2019/20, proveniente do Santos, para representar a equipa sub-19, o jovem guardião esteve emprestado ao Montalegre na época transata, clube pelo qual fez 23 jogos, tendo sido importante na subida à Liga 3.Com a lesão grave do titular Jordi, Jeimes deve ficar para lutar por um lugar na equipa de Jorge Simão.