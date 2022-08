João Correia: «Penálti foi um murro no estômago»

Na ausência de César Peixoto, que estava castigado, foi o adjunto João Correia a assumir o comando do Paços de Ferreira diante do Benfica . Na análise à partida, o técnico destacou a entrega dos jogadores e assumiu que o desaire acaba por ser um desfecho inglório para aquilo que estes fizeram na Luz."Apesar da curta diferença em relação ao jogo passado, preparámos este ao pormenor, como é nosso apanágio. Sabendo que o Benfica vinha numa cadência positiva muito forte, com sete vitórias, 20 golos marcados e 2 sofridos. Sabíamos que com rigor, trabalho e coragem podíamos ter um bom resultado, apesar das condicionantes, com 12 jogadores indisponíveis. Mas julgo que fizemos um jogo fantástico, mantivemos em aberto atá ao último segundo. É inglório não levar pelo menos um ponto", assumiu o técnico adjunto, à BTV."O nosso plano passava por tentar anular os pontos ponto fortes do Benfica com bola, na construção pelas laterais e pelo meio, e depois daí tentar impedir que tivessem bola nas entrelinhas, pressionando, tentando também proteger sempre as costas da defesa. Este era o nosso plano, julgo que foi interpretado com o máximo rigor. Como bola tentámos impor o nosso jogo, sair curto e outras vezes longo. Com a bola em nossa posse a tentar chegar com jogadores no último terço com critério, creitieor, para tentar fazer golo. Fizemos isso a 5 minutos do intervalo, mas ali numa desatenção defensiva o Benfica fez o empate. Depois surge o penálti, que dá o 2-1 em cima do intervalo. Foi um murro no estômago", confessou.Apesar da derrota, João Correia leva coisas positivas. "Dá muito alento. Sabemos que não há vitórias morais, são 0 pontos. Mas sabemos que tendo toda a equipa disponível em breve, iremos dar muitas alegrias aos adeptos. Eles que nunca abandonaram a equipa. Apesar dos 3-0 do último jogo, ovacionaram os jogadores, sabem o momento que a equipa passa, mas sabem tambám que temos o caminho bem traçado. E com certeza vamos arrancar para uma série de bons resultados e fazer um campeonato tranquilo".