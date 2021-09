João Magalhães assinou contrato profissional com o P. Ferreira. O jovem avançado, de 18 anos, rubricou um vínculo válido por três temporadas.





Formado no FC Porto, João Magalhães está ao serviço dos castores desde o início da época 2020/21. Na época passada, fez oito jogos e apontou oito golos pelos sub-19.Agora, vai manter-se, ao que tudo indica, nos sub-19, mas sob observação da estrutura da equipa principal, com boas perspetivas de trabalhar no escalão maior na próxima temporada.