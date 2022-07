O avançado João Magno, um dos reforços deste defeso do P. Ferreira proveniente do Canelas, poderá sair dos castores ainda durante este mercado, segundo informações recolhidas pelo nosso jornal.O jogador, de 25 anos, encontra-se a avaliar propostas de outros clubes de Portugal e do estrangeiro, com o intuito de perceber qual a melhor opção para dar seguimento à sua carreira.João Magno fez 11 golos em 27 jogos pelo Canelas na temporada passada, na Liga 3.