João Magno e Pedro Martelo rescindiram o contrato com o P. Ferreira e já não treinaram esta quinta-feira com o plantel. Os avançados não se enquadravam nas características que César Peixoto pretende implementar na equipa, pelo que a solução passou pela saída de ambos.Pedro Martelo ia cumprir o último ano dos três anos de contrato e sai do clube sem fazer qualquer jogo oficial. João Magno chegou neste defeso do Canelas 2010, acabando por ter uma curta passagem pelo Paços de Ferreira.