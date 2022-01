João Pedro e Miguel Mota acusaram positivo à Covid-19 e vão falhar o jogo deste domingo com o Benfica. Um problema acrescido para César Peixoto que ficou com o plantel ainda mais fragilizado, uma vez que já não podia contar com Luiz Carlos (castigado), Nuno Santos (está cedido pelo Benfica) e ainda com os lesionados Jordi, João Vigário e Jorge Silva.Em função destas ausências, o treinador pacense chamou Maracás para completar a ficha do jogo com os encarnados. O central regressou de lesão e ainda não se encontra nas melhores condições físicas para poder jogar.