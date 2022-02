João Pedro vai ser jogador do Bursaspor. O avançado, de 25 anos, rescindiu esta segunda-feira com o Paços de Ferreira e acertou a mudança para aquele clube da 2ª liga turca, que deverá oficializar a contratação nas próximas horas.A imprensa turca avança que o Bursaspor não pagou qualquer compensação monetária pela transferência do jogador, mas o Paços de Ferreira garantiu 20 por cento do passe, pelo que poderá beneficiar com uma futura transferência.João Pedro chegou aos castores na época passada, participou em 55 jogos e marcou oito golos. Agora segue-se a primeira aventura no estrangeiro.