João Vigário oficializado no Paços de Ferreira até 2023

O Paços de Ferreira oficializou esta terça-feira a contratação de João Vigário para as próximas duas épocas, confirmando a notícia avançada em primeira mão por Record.

O lateral-esquerdo, de 25 anos, estava contratualmente ligado ao Nacional, mas a descida de divisão dos insulares possibilitou ao jogador a desvinculação e assumir um compromisso com os castores até junho de 2023.

A chegada de João Vigário era um desejo de Jorge Simão, o qual pretendia reforçar o lado esquerdo da defesa, depois da saída de Pedro Rebocho.

João Vigário fez a sua formação no CR Ataense, no SC Salgueiros e no Vitória SC. Entre 2014 e 2018 jogou na equipa principal e na equipa B dos vimaranenses, e em 2018/2019 no GD Estoril Praia, passando, na temporada seguinte, para o CD Tondela.

Pela seleção nacional Sub-20, João Vigário conta com seis internacionalizações e dois golos marcados.