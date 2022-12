Jogadores do P. Ferreira deixam César Peixoto a ponderar o regresso

César Peixoto é nome forte em cima da mesa da SDUQ do P. Ferreira para suceder a José Mota no comando técnico. Segundo apurou Record, depois de ter recusado uma primeira abordagem, o treinador que começou a época no clube pacense pondera, agora, aceitar o desafio de regressar.Ainda de acordo com as informações recolhidas por Record, diversos elementos do plantel do P. Ferreira pediram a César Peixoto para voltar ao clube, o que sensibilizou o treinador.Recorde-se que o presidente Paulo Meneses pretende ter o dossiê técnico resolvido a tempo de o novo treinador já estar no exercício das funções no próximo dia 29, altura da deslocação do P. Ferreira a Alvalade, para o jogo da 14.ª jornada da Liga Bwin.