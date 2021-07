Jordi iniciou recuperação à cirurgia ao tendão de Aquiles

O guardião Jordi iniciou o período de recuperação à cirurgia a que foi submetido a um tendão de Aquiles, depois de contrair uma rotura há uma semana, no jogo-treino com o Vizela. O jogador brasileiro, de 27 anos, foi operado na última segunda-feira, na Ordem de São Francisco, no Porto, pelo médico Carlos Sousa, e teve alta no dia seguinte. Vai permanecer na sua residência em convalescença durante os próximos dias, na certeza de que não voltará a competir antes de 2022.