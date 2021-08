Jorge Simão à espera do 'melhor' Tottenham: «As nossas possibilidades são muito reduzidas»

Foi já em Londres que o treinador do Paços de Ferreira fez a antevisão ao duelo de amanhã, optando por deixar sempre o peso da responsabilidade para o adversário.

"É escusado falar das diferenças abismais entre os dois clubes. Já nos defrontámos uma vez, trazemos uma vantagem magra, mas é uma vantagem. As nossas possibilidades de passar são muito reduzidas, mas existem. Vamos lutar por elas", garantiu o treinador dos castores, o qual atribui uma pequena percentagem de favoritismo à sua equipa. "Diria que antes da primeira-mão, teríamos 5 por cento, agora passaria para os 10. As possibilidades de passar são baixas, continuam baixas, mas elas existem. Seria sobranceria da minha parte estar a dizer mais do que isto. Estamos a falar de poderios diferentes e a responsabilidade está toda do lado do adversário", acrescentou.

O Tottenham apresentou-se no primeiro jogo com uma equipa de segundas linhas, o que, na perspetiva de Jorge Simão, não se irá repetir no jogo desta quinta-feira. "[Harry] será quase certo que jogará e não será o único a reforçar a equipa que nos defrontou na primeira mão", anteviu, antes de se escusar comentar as opções de Nuno Espírito Santo para o primeiro jogo. "Não me compete tecer qualquer comentário sobre essa questão. Os jogadores que apresentou contra nós não foram os mesmos que utilizou no jogo posterior. Isto é nada mais do que constatar factos. Não me compete dizer mais nada".

Jorge Simão abordou ainda a importância da Conference League para um clube da dimensão do Paços de Ferreira. "Tenho muito respeito por toda esta competição. É nova, uma terceira competição da UEFA e, para nós, significa a possibilidade de conquistarmos algum prestígio, para Portugal, para a cidade, para o clube, para os jogadores e para os treinadores. Da forma como os outros olham para ela, não me diz respeito. Nós olhamos desta forma. Conquistámos esse direito e olhamos como oportunidade para Portugal. Não vamos abdicar", concluiu.