Jorge Simão: «A partir do nosso golo acentuou-se a dificuldade de termos bola»

Jorge Simão considerou, após o jogo no Dragão, que o Paços de Ferreira sentiu dificuldades no primeiro tempo para parar o FC Porto e que a equipa melhorou depois de ter sofrido o segundo golo.





"É difícil sofrer o [primeiro] golo naquele momento. Custa sempre e mais ainda a fechar a primeira parte. Mas o que é importante dizer é que prevíamos aquela entrada forte do FC Porto. A nossa estratégia passava por sermos mais pressionastes e agressivos para combater isso que sabíamos que ia acontecer. Passaram os primeiros 15 minutos e fizemos o golo. A partir dai acentuou-se a dificuldade de termos bola. Penso que foi por aí que foi tão difícil, mas por mérito do FC Porto. Foi muito forte nesse momento e não conseguimos circular a bola. A tendência foi o que aconteceu a partir do segundo golo. A partir daí chegámos mais vezes ao segundo terço do terreno, tivemos mais bola e atiramos uma ao poste. Podíamos ter sido eficazes, mas a vitórias é justa. Gostei mais do que vi a partir do segundo golo", começou por referir o técnico dos pacenses, à Sport TV."Sem dúvida. Acho que aquilo que fizemos na 2.ª parte depois do 2-1, deixamos uma imagem mais próxima do que somos, com qualidade na circulação e na posse e facilidade em chegar ao último terço. Tivemos a bola no poste, mas o FC Porto também teve oportunidades. Demos uma imagem diferente da 1.ª parte, apesar de termos marcado primeiro.""Sem dúvida. Podemos recuperar jogadores. O Zé [Uilton] joga a lateral-direito há três jogos e acabou ainda um quarto jogador nessa posição. São problemas normais numa época e com a sobrecarga de jogos é normal que tenha de ser feita uma pausa. Esta acontece numa altura ideal para recuperarmos jogadores", finalizou.