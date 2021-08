Jorge Simão: «Agora podemos beber um copinho para festejar, mas amanhã é Estoril»

As declarações de Jorge Simão após o triunfo (1-0) do Paços de Ferreira sobre o Tottenham, na primeira mão do playoff da UEFA Conference League.





"Fizemos um bom jogo, consistente e melhorámos nos aspetos em que não estivemos bem no último jogo, ou seja, ser competitivo durante todo o encontro. Embora tenham apresentado este onze, as diferenças são abismais. O Tottenham não teve uma bola de golo e isso deixa-me satisfeito, dada a diferença com o que fizemos no jogo anterior", começou por dizer o treinador dos pacenses, em declarações na 'flash-interview' da SportTV."Golo? É a qualidade dos jogadores, não há instruções de dotar os jogadores dessa maturidade se eles não as desenvolverem na carreira. Não é preciso jogar a Champions para ser batidos e gerir os tempos de jogos, como Luiz Carlos ou Stephen. É mérito dos jogadores", acrescentou."O meu foco é já o jogo de segunda-feira, com o Estoril. Não consigo pensar além disso. Vamos agora ter um jantarinho e podemos beber um copinho para festejar mas amanhã é Estoril", terminou.