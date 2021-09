Jorge Simão antevê dificuldades: «A posição do Belenenses SAD na tabela tem de ser desvalorizada»

O Paços de Ferreira recebe esta segunda-feira o Belenenses SAD, um adversário que ainda procura a primeira vitória na Liga Bwin. Um objetivo que deixa Jorge Simão em alerta.





"Quando defrontamos as equipas, convém que conheçamos o que elas procuram fazer dentro de campo, independentemente da posição que ocupam na tabela. A posição que o Belenenses SAD ocupa tem de ser desvalorizada, porque as coisas mudam muito. O facto de se encontrar nessa posição, não quer dizer que se vai encontrar ali no final do campeonato. O mportante é perceber o que procuram fazer.""Se uma equipa que vem de três jogos sem perder está em crescimento? Deixo essa avaliação para o treinador da sua equipa, o que procuro trabalhar é o desenvolvimento dos compromissos que queremos ter dentro do campo. Temos de nos adaptar ao adversário que vamos defrontar. O facto de passar uma sequência de jogos sem perder, se corresponde a uma maior estabilidade dos resultados, se leva a equipa a crescer, é uma conclusão que acaba por ser precipitada. Pode ser que sim, mas pode até nem ser.""O Nuno Lima está disponível, foi mais o susto do que a gravidade, por isso está convocado. O Eustáquio são consequências do jogo, se estivesse disponível, seguramente iria estar no onze, mas não se torna numa grande preocupação para mim, porque tenho outro jogador disponível e com muita vontade para jogar.""Devo prestar uma homenagem pública ao que foi o legado que deixou neste clube. Sai como o jogador como mais golos neste clube. A saída dele foi sempre estando em cima da mesa, nunca foi confirmada no período de transferências até 31 agosto, mas a saída não foi ponderada, estava premente que poderia ou não acontecer. Se não tivesse acontecido, ainda bem, mas aconteceu e estamos preparados. Resta agradecer todo o comportamento e o contributo que deu ao clube nestes tempos em que esteve aqui. Também foi uma boa passagem para ele, pois permitiu ir jogar agora para uma equipa que vai melhorar substancialmente a sua qualidade de vida. Esperemos que o mesmo possa vir a acontecer com outros jogadores, é sempre um bom aliciente para qualquer jogador profissional de futebol."