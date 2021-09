Jorge Simão assume "frustração": «Saímos altamente penalizados»

O Paços de Ferreira esteve a vencer por dois golos mas acabou por registar um empate (2-2) diante do Belenenses SAD. No final da partida, o treinador dos castores lamentou o desfecho do jogo e assumiu a frustração.



"Custa deixar fugir dois pontos desta forma. Somámos um, mas é diferente do conquistado em Vizela. As razões para isto ter acontecido não passam pelo relaxamento, porque uma equipa que faz uma parte como conseguimos, o 2-0 ao intervalo é curto", começou por analisar Jorge Simão, em conferência de imprensa.

"Competia dar uma resposta diferente, mas deixámos de controlar a bola como fizemos na primeira parte e o golo que sofremos deu algum ascendente psicológico ao adversário. Sofremos mais um golo de bola parada, através de um canto, que custa aceitar, mas ainda assim tivemos uma boa reação. Construímos algumas oportunidades, mas saímos altamente penalizados e o sentimento é de frustração", concluiu.