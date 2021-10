Jorge Simão atento à formação do Paços de Ferreira

A presença de jogadores da formação nos treinos do plantel principal do P. Ferreira tem sido recorrente desde que Jorge Simão assumiu o comando técnico.





Sinal de que o talento dos jovens pacenses está a suscitar a curiosidade do treinador, que teve nos últimos dias a oportunidade de avaliar as qualidades de Miguel Mota, Guilherme Pio, Hugo Tavares e João Magalhães.Aliás, Miguel Mota tem sido uma presença regular nos treinos da equipa principal e há fortes possibilidades de se estrear no próximo jogo para a Taça de Portugal.