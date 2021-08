Jorge Simão: «Capacidade de superação»

Jorge Simão, treinador do P. Ferreira, ficou satisfeito "não pela qualidade do jogo mas pelo espírito de sacrifício e capacidade de superação do grupo, numa vitória arrancada a ferros e que fechou um ciclo terrível, extremamente exigente, com muitos jogos e viagens". "Tivemos uma pontinha de sorte em alguns momentos mas com o mérito de nunca nos descontrolámos, revelando sempre uma boa organização", reconheceu o técnico dos castores.