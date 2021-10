Jorge Simão: «Contas estão fortemente influenciadas pelo primeiro jogo»

O Paços Ferreira vai defrontar esta quinta-feira o Sp. Braga na derradeira oportunidade de ainda manter esperanças no apuramento para a fase seguinte da Allianz Cup. Uma missão que o treinador considera difícil, mas que ainda assim promete apresentar uma equipa a lutar pela vitória.





"A derrota com o Boavista [primeira jornada da fase de grupos] influencia as contas do apuramento, mas na nossa preparação para o jogo com o Braga não pode nem deve influenciar. Preparámos para ganhar, mas é verdade que as contas do apuramento estão fortemente influenciadas pelo primeiro jogo. Mas somente com uma vitória podemos conseguir o apuramento", lembrou Jorge Simão, que desconhece por completo que equipa Carlos Carvalhal vai apresentar, tendo, porém, uma certeza: "Não sei os nomes, mas sei o que vão procurar fazer dentro do campo. As equipas, ainda que joguem com outros intérpretes, as ideias dificilmente serão mudadas do dia para a noite", justificou.O técnico pacense recusa pensar que existem segundas linhas no plantel. "Gosto muito de pensar que as segundas linhas podem ser as primeiras a qualquer momento. Quem joga na minha cabeça é quem merece jogar e amanhã é um jogo oficial. Quem jogar, se tiver um comportamento que conquiste o mérito para continuar a jogar, assim vai acontecer", garantiu.O formato da presente edição da Allianz Cup foi alterado, com menos jogos e com as equipas consideradas favoritas a sentirem mais dificuldades. O FC Porto já está eliminado e o Sporting sentiu muitas dificuldades para se manter na linha do apuramento. Um cenário que aparenta trazer maiores dificuldades, mas que, ainda assim, Jorge Simão continua a ver mais vantagens para os clubes mais fortes. "Existem de facto menos jogos e há a possibilidade de haver mais surpresas. Podem ser menos favoritos porque há menos jogos, mas não invalida que ainda assim esta competição seja feita para privilegiar os grandes", sublinhou.Marco Baixinho e Diaby são os casos mais preocupantes do plantel. Sofreram lesões musculares e não se sabe o tempo de paragem. Menos problemáticos são os casos de Stephen Eustáquio e Antunes, que até poderão estar em condições de defrontar o Sp. Braga, mas deverão ser poupados pelo treinador.